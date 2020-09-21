Юных псковичей приглашают принять участие в интерактивной олимпиаде

13:20, 21 сентября 2020, ПАИ

Псковский региональный центр Президентской библиотеки приглашает школьников и студентов Псковской области принять участие в масштабном проекте – интерактивной олимпиаде «Россия в электронном мире». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной научной библиотеке.

Учащиеся 10–11-х классов, а также студенты учреждений среднего профессионального образования России и зарубежных стран могут зарегистрироваться на сайте интерактивного образовательного проекта и проверить свои знания по русскому языку, истории и обществознанию. Регистрация и выполнение заданий первого этапа будут доступны до 30 ноября 2020 года включительно.

С сентября 2020 по март 2021 года старшеклассники будут выполнять задания в рамках трёх этапов олимпиады, два из которых, отборочные, пройдут дистанционно. Завершающий этап, по сложившейся традиции, даёт участникам возможность проверить свои знания в очном формате. Финалисты из Псковской области встретятся на площадке удалённого электронного читального зала Президентской библиотеки по адресу: ул. Профсоюзная, д. 2. (Псковская областная универсальная научная библиотека).

Президентская библиотека проводит большую работу по поддержке призёров и победителей олимпиады. Лучшие участники уже сейчас получают преимущества при поступлении в вузы России.

В 2019–2020 учебном году в олимпиаде «Россия в электронном мире» приняли участие более 6 000 человек из 77 регионов России и более чем 30 стран Европы, Азии и Африки.

За всё время существования интерактивного образовательного проекта – с 2010 года – свои силы в олимпиаде попробовали более 45 000 человек, многие из которых в дальнейшем поступили в самые престижные российские вузы.