Кадастровая палата Псковской области приняла участие в акции «Аллея землеустроителей»

13:35, 21 сентября 2020, ПАИ

18 сентября сотрудники региональной Кадастровой палаты в Пскове в рамках экологической акции высадили два десятка саженцев ив, елей и сосен. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Новая аллея расположена между школой №24 и детскими садами №48 и №50 в районе Завеличье. После высадки деревьев сотрудники установили информационную табличку «Аллея землеустроителей».

«Заложив аллею, мы хотели не только увековечить памятную дату – Федеральная кадастровая палата отмечает в этом году свое 20-летие, но и отдать дань уважения и памяти профессии землеустроителя. Тем более когда в нашем регионе проживают два специалиста с почетным званием «Заслуженный землеустроитель Российской Федерации», – отметила директор Кадастровой палаты по Псковской области Марина Бочарникова. – Уверены, что посаженные нами деревья будут радовать подрастающее поколение жителей города и помогут заинтересовать новой для них профессией».

Мероприятие прошло при поддержке администрации города Пскова, регионального Управления Росреестра и активном участии сотрудников ОАО «ПрофКадастр».

Федеральный экопроект «Аллея землеустроителей» предусматривает посадку с сентября по октябрь 2020 года в регионах России более тысячи саженцев деревьев и возведение одноименной аллеи в память о достойном, общественно значимом труде многих поколений землеустроителей.

С июля по октябрь кадастровая палата проводит еще одну масштабную акцию «Сохраним родной край». Она имеет формат общероссийского субботника. Сотрудники филиалов ведомства выходят на улицу и очищают от мусора природные, природоохранные и прибрежные зоны водных объектов десятков населенных пунктов. Весь собранный мусор отправляется на переработку.