Алексей Репик: Вторая волна заболеваемости COVID-19 может прийтись на конец ноября - начало декабря

14:06, 21 сентября 2020, ПАИ

21 сентября владелец компании «Р-Фарм» Алексей Репик, который занимается тестированием и выпускает несколько препаратов для лечения коронавируса, заявил, что пик второй волны может прийтись на конец ноября - начало декабря, пишет Forbes.

К концу года, предполагает он, число заболевших в стране может достигнуть 2 млн человек. Алексей Репик считает, что реальное количество инфицированных людей в стране может быть в два-три раза выше. «По моим ощущениям, а также на основании статистических выборок, с которыми мы работаем, количество заболевших может быть в два, а то и в три раза больше тех, у кого диагноз официально подтвержден», — отметил он, добавив, что в реальности вирусом могут заражаться 10-15 тысяч человек в день.

Владелец «Р-Фарм» заявил, что вирус стал менять модель поведения и его стало труднее обнаружить привычными средствами. «Если раньше ПЦР-тест в первые 2-3 недели достаточно четко выявлял болезнь, то теперь вирус начинает «убегать» — он не остается в носоглотке, а спустя какое-то время спускается вниз в легкие», — рассказал Репик. При этом, по его словам, у пациента будут выявлены симптомы заболевания, однако тест на коронавирус будет отрицательным. Помочь правильно поставить диагноз может более углубленная диагностика.

Репик считает, что первое снижение эпидемиологического риска произойдет, когда треть населения переболеет COVID-19 или получит дозу вакцины. «То есть при 50 млн [вакцинированных и переболевших] уже можно забывать про масочный режим, за исключением тех, кто находится в зоне риска, — пояснил он. — При 70-75 млн, я считаю, что масштабную проблему распространения вируса можно считать закрытой». По его мнению, коронавирус может стать сезонным заболеванием, как осенний или весенний грипп.

Сейчас, согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в России выявлено 1,1 млн заразившихся.