20 белорусских телят без документов не смогли попасть в Псковскую область

14:18, 21 сентября 2020, ПАИ

Через границу в Псковской области не пропустили 20 белорусских телят без документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Фура с животными следовала из Республики Беларусь в Невельский район Псковской области без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение животных, проведение исследований, вакцинаций и обработок. Машину остановили для досмотра в пограничной деревне Лобок.

Сотрудники обнаружили, что транспортировка телят осуществлялась с нарушением ветеринарно-санитарных правил. Животных везли в неспециализированном для перевозки автотранспортном средстве.

Перемещение телят по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате животных в Республику Беларусь. С начала 2020 года это уже 13 случай запрета ввоза крупного рогатого скота без документов.