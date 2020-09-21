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Общество

20 белорусских телят без документов не смогли попасть в Псковскую область

Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Через границу в Псковской области не пропустили 20 белорусских телят без документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Фура с животными следовала из Республики Беларусь в Невельский район Псковской области без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение животных, проведение исследований, вакцинаций и обработок. Машину остановили для досмотра в пограничной деревне Лобок.

Сотрудники обнаружили, что транспортировка телят осуществлялась с нарушением ветеринарно-санитарных правил. Животных везли в неспециализированном для перевозки автотранспортном средстве.                         

Перемещение телят по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате животных в Республику Беларусь. С начала 2020 года это уже 13 случай запрета ввоза крупного рогатого скота без документов.

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