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Общество

24 сентября в Великих Луках открывается выставка живописи, графики и керамики Александра Павлова

Фото: Ольга Кошелькова.

В выставочном зале на улице Некрасова в Великих Луках 24 сентября откроется выставка живописи, графики и керамики Александра Павлова «Мой берег», сообщила Псковскому агентству информации галерист Ольга Кошелькова.

«На нынешней выставке в графических и живописных работах Александра очень много Талабских островов. Море, вода - его огромная страсть. В детстве занимался судомоделированием, мечтал стать моряком. Когда впервые приплыл на остров Белова, это место показалось настолько родным, словно здесь и родился. Его талабские пленэры принесли немало откровенных удач. Не будем скрывать правду, это именно так...» - отметила Ольга Кошелькова.

Фото: Ольга Кошелькова.

«Думаю, натюрморты Павлова немного расскажут о тонкой, романтической натуре художника вместо него самого, способного об этом скромно промолчать. Зато какой изобразительный язык, роскошные, динамичные композиции, насыщенные символическими аллегориями листы и холсты... Называется выставка "Мой берег" (а возможно, и "Мой оберег"...)», - размышляет эксперт.

Фото: Ольга Кошелькова.

Выставка открывается 24 сентября в 18:00.

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