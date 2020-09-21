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Общество

16 орудий лова изъяли у псковских браконьеров за неделю

За прошедшую неделю, с 14 по 20 сентября, госинспекторы рыбоохраны в Псковской области изъяли у браконьеров 16 незаконных орудий лова, 13 килограммов рыбы и два транспортных средства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего на территории региона было выявлено 12 административных правонарушений, в результате наложены штрафы на сумму 15 тысяч рублей. Из ранее выписанных штрафов удалось взыскать 6 тысяч рублей.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 106 административных правонарушений и наложили штрафы на сумму 233 800 рублей.

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