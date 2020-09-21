Специалисты CoffeeStudio рассказали, каким должен быть хороший сайт
Какой он, современный сайт? Этот вопрос мы задали специалистам в области сайтостроения - Агентству интернет-маркетинга CoffeeStudio - и получили чек-лист для оценки сайта. Если эта тема для вас актуальна, читайте и проверяйте свой сайт на качество. Современный сайт должен отвечать требованиям как пользователей, так и самого владельца.
Удобство пользователя
- В век смартфонов и мобильного интернета важно, чтобы сайт выглядел одинаково с любого браузера на компьютере, планшете или мобильном телефоне.
- Приятный современный дизайн поможет пользователям задержаться на сайте и изучить его внимательнее.
- Кликабельный номер телефона и адрес электронной почты сократят потерю клиентов в разы!
- Чем проще и быстрее вам написать, позвонить, заказать, тем больше шансов, что человек станет вашим клиентом, а не уйдет к конкурентам.
Простой путь движения по сайту
- Не создавайте сложные лабиринты, иначе клиент просто потеряется, и сигналом SOS станет кнопка «Выход».
- Пользователь должен совершить не более чем три клика, чтобы попасть на любую нужную ему страницу сайта.
- Приветствуется наличие формы обратной связи, например, «Свяжитесь с нами», «Обратный звонок».
- Посетитель сайта сможет быстро связаться с вами, задать вопросы по товару или услуге и завершить свой визит оформлением покупки или заказа.
- Поиск внутри сайта и фильтрация по каталогу в интернет-магазине помогут покупателю найти любую информацию по ключевым словам и выбрать товар по интересующим его параметрам без вашей помощи.
Безопасность пользователя
- Наличие Протокола https в начале адресной строки браузера.
- Для пользователей это означает, что сайт защищен специальным сертификатом, который шифрует информацию и защищает сайт от атак хакеров.
- Наличие политики конфиденциальности на сайте.
- Это обязательный пункт, если пользователь оставляет вам свои контактные данные на сайте.
- В данном документе должна содержаться информация о том, какую персональную информацию о пользователе собирает владелец сайта, с какой целью он это делает, как ее обрабатывает, защищает и хранит.
- Разделы «Доставка и оплата» и «Гарантия» в интернет-магазине помогут понять путь товара до конечного потребителя и станут дополнительным аргументом в пользу сотрудничества с вами.
Удобство работы с сайтом
Значительно упростят вам работу:
- Настройка синхронизаций по пользователям/товарам/заказам (например, с 1С), подключение онлайн-оплаты, сервисов доставки (например, СДЭК) и кассы для печати чеков.
- Простое изменение текстов и графики на сайте.
- Легкость подбора подрядчика для технического обслуживания сайта. В этом случае вы не привязаны к создателю сайта и сможете обслуживать свой сайт там, где удобно.
Работающий на полную мощность сайт поможет связать вас и вашего клиента крепкими узами повторных покупок и регулярными заказами услуг. Если вам требуется аудит сайта или разработка современного ресурса, отправляйте заявку на почту web@coffeestudio.ru и наслаждайтесь результатом.