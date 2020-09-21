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Общество

Специалисты CoffeeStudio рассказали, каким должен быть хороший сайт

Каким должен быть удобный сайт, знают в CofeeStudio. Фото ПАИ.

Какой он, современный сайт? Этот вопрос мы задали специалистам в области сайтостроения - Агентству интернет-маркетинга CoffeeStudio - и получили чек-лист для оценки сайта. Если эта тема для вас актуальна, читайте и проверяйте свой сайт на качество. Современный сайт должен отвечать требованиям как пользователей, так и самого владельца.


Удобство пользователя

 

Простой путь движения по сайту

 


Безопасность пользователя
 

Удобство работы с сайтом
 

Значительно упростят вам работу:

  1.  Настройка синхронизаций по пользователям/товарам/заказам (например, с 1С), подключение онлайн-оплаты, сервисов доставки (например, СДЭК) и кассы для печати чеков.
  2. Простое изменение текстов и графики на сайте.
  3. Легкость подбора подрядчика для технического обслуживания сайта. В этом случае вы не привязаны к создателю сайта и сможете обслуживать свой сайт там, где удобно.


Работающий на полную мощность сайт поможет связать вас и вашего клиента крепкими узами повторных покупок и регулярными заказами услуг.  Если вам требуется аудит сайта или разработка современного ресурса, отправляйте заявку на почту web@coffeestudio.ru и наслаждайтесь результатом.

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