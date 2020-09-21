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Общество

Во время операции «Розыск» в Псковской области задержали 19 человек

Фото Андрея Степанова.

В Псковской области во время операции «Розыск» задержали 19 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Всего за время проведения операции было проверено более 70 адресов вероятного местонахождения разыскиваемых граждан. В результате комплекса проведенных мероприятий были задержаны 19 человек, находящихся в федеральном розыске и числящихся за УФСИН России по Псковской области.

Профилактическое мероприятие «Розыск» проводилось для установления лиц, уклоняющихся от контроля уголовно-исполнительных инспекций, совершивших побеги, а также не прибывших самостоятельно в колонию-поселение для отбывания наказания. Участие принимали сотрудники уголовно-исполнительной инспекции, спецназа «Зубр», представители УМВД России по Псковской области и судебные приставы.

Все граждане, задержанные в ходе операции, были доставлены в отделы полиции и суды для дальнейшего принятия процессуальных решений в отношении каждого из них.

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