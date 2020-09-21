Закон о «гаражной амнистии» будет принят до конца года

15:55, 21 сентября 2020, ПАИ

Законопроект о «гаражной амнистии», который предусматривает упрощенный порядок регистрации таких объектов, планируют принять до конца 2020 года. Об этом сообщил глава Росреестра Олег Скуфинский на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам главы Росреестра, еще с советского времени более 3,5 млн земельных участков и гаражей остались неоформленными. Это часто приводит к тому, что люди не могут ни продать, ни передать по наследству эти объекты.

«Мы предлагаем в упрощенном порядке при содействии местных органов власти дать возможность гражданам оформить права на землю и гаражи. Мы подготовили соответствующий законопроект, на сегодня он внесен в правительство, и рассчитываем до конца года этот законопроект принять, чтобы наконец-то эту проблему решить», – рассказал Олег Скуфинский.