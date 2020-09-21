0
16:36
Заблудившегося енота спасли от агрессивной собаки псковичи
16:30
Депутат Госдумы Александр Козловский стал гостем ПАИ-live
16:08
Специалисты CoffeeStudio рассказали, каким должен быть хороший сайт
16:07
20 тайников с сигаретами обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем
15:52
Во время операции «Розыск» в Псковской области задержали 19 человек
15:10
Прощание с поэтом Игорем Исаевым состоится в Пскове 23 сентября
15:01
Пскович просит губернатора отменить осеннюю ярмарку 3 октября
Еще новости
Общество

Закон о «гаражной амнистии» будет принят до конца года

Законопроект о «гаражной амнистии», который предусматривает упрощенный порядок регистрации таких объектов, планируют принять до конца 2020 года. Об этом сообщил глава Росреестра Олег Скуфинский на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам главы Росреестра, еще с советского времени более 3,5 млн земельных участков и гаражей остались неоформленными. Это часто приводит к тому, что люди не могут ни продать, ни передать по наследству эти объекты.

«Мы предлагаем в упрощенном порядке при содействии местных органов власти дать возможность гражданам оформить права на землю и гаражи. Мы подготовили соответствующий законопроект, на сегодня он внесен в правительство, и рассчитываем до конца года этот законопроект принять, чтобы наконец-то эту проблему решить», – рассказал Олег Скуфинский.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Заблудившегося енота спасли от агрессивной собаки псковичи
21 сентября 2020
Заблудившегося енота спасли от агрессивной собаки псковичи
Депутат Госдумы Александр Козловский стал гостем ПАИ-live
21 сентября 2020
Депутат Госдумы Александр Козловский стал гостем ПАИ-live
Специалисты CoffeeStudio рассказали, каким должен быть хороший сайт
21 сентября 2020
Специалисты CoffeeStudio рассказали, каким должен быть хороший сайт
20 тайников с сигаретами обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем
21 сентября 2020
20 тайников с сигаретами обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем
Во время операции «Розыск» в Псковской области задержали 19 человек
21 сентября 2020
Во время операции «Розыск» в Псковской области задержали 19 человек
Прощание с поэтом Игорем Исаевым состоится в Пскове 23 сентября
21 сентября 2020
Прощание с поэтом Игорем Исаевым состоится в Пскове 23 сентября
Пскович просит губернатора отменить осеннюю ярмарку 3 октября
21 сентября 2020
Пскович просит губернатора отменить осеннюю ярмарку 3 октября
Отличники предвыборной подготовки – Александр Козловский станет гостем ПАИ-live
21 сентября 2020
Отличники предвыборной подготовки – Александр Козловский станет гостем ПАИ-live

Идет загрузка...