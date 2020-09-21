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Общество

20 тайников с сигаретами обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

18 тысяч пачек контрафактных сигарет обнаружили пограничники при оформлении грузового поезда в железнодорожном пункте пропуска «Пыталово». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В шести вагонах с углем пограничники выявили более 20 специально оборудованных тайников, расположенных в балках жесткости вагонов. Более 18 тысяч пачек табачной продукции с акцизными марками иностранного государства пытались незаконно перевезти через государственную границу РФ. Поезд следовал в Латвию.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

По предварительной оценке, стоимость выявленной партии сигарет составила более 600 тысяч рублей.

Табачную продукцию изъяли для проведения экспертизы.

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