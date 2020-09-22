Английский с доставкой на дом: для чего псковские репетиторы выходят из тени

11:02, 22 сентября 2020, ПАИ

16 лет теперь уже псковичка Виктория Катышева (Виктория переехала в Псков из Республики Коми) сеет разумное, доброе, вечное в презент перфект и фьюче симпл. Через пять лет работы в государственных и частных детсадах-школах-техникумах Виктория решила отправиться в свободное плавание, а совсем недавно вышла из доходно-налоговой тени и оформила себя в качестве самозанятой.

Оплата «мёртвых душ»

Сначала Виктория собиралась перейти на сторону индивидуального предпринимательства, но предлагаемые условия, в частности налоговый режим с индивидуальным репетиторством, сочетались так себе. Ведь это даже не микробизнес, а скорее нанопредприятие, соответственно, статус ИП для такой деятельности великоват. «К примеру, если мой ученик заболел, на занятия не ходит и денег не платит, то, будучи ИП, мне всё равно нужно было бы платить налог с этих «доходов». Так мне объяснили. Но платить за «мёртвые души» как-то не хочется», - отметила Виктория.

В январе от знакомой-репетитора Виктория узнала, что теперь оформиться в качестве самозанятого можно и в Псковской области. Пример коллеги вдохновил, правда, планы немного нарушила пандемия коронавируса, но зато уже в сентябре статус самозанятого удалось получить практически за день.

«Конечно, я знакома с многими псковскими коллегами. Сейчас примерно 50% из них находятся в тени, но зато остальные 50, в том числе благодаря новой возможности оформить самозанятость, стали видимыми для государства. Для меня решающим моментом стало то, что самозанятость даёт определённые льготы при оформлении ипотечного кредита. Плюс ко всему хочется расти, расширяться и, в конце концов, иметь легальный статус», - поделилась Виктория Катышева.

Английский вместо ужина

Потенциальные ученики находят Викторию через других учеников – работает сарафанное радио. «В Пскове я уже 10 лет, и последние лет пять, как говорится, «зачётка» работает на меня. Когда только приехала, подавала объявление в газету, размещалась на специализированных сайтах, зато теперь учеников так много, что некоторых приходится отдавать коллегам – я физически не справляюсь. Наверное, если бы ночью могла не спать, то и ночью работала бы», - рассказала Виктория.

До недавнего времени преподаватель давала исключительно индивидуальные занятия, но с прошлого года формат несколько изменился и теперь Виктория ведёт урок у двух-трёх подопечных одновременно. Благодаря этому английские времена и неправильные глаголы оседают в памяти у 8-10 учеников в день. В планах – собирать группы по пять человек.

«Моя рабочая смена начинается не совсем стандартно, не с девяти утра, как у всех, а с двух-трёх дня и продолжается примерно до десяти вечера. Я к такому режиму уже привыкла», - рассказала Виктория.

Такой максимально «совиный» график появился, потому что целевая аудитория у репетитора широкая: и шестиклашки с алфавитом и «майнэймиз», и будущие выпускники за подготовкой к ОГЭ/ЕГЭ, и взрослые с «Лондон из зе кэпитал оф грейт британ» в анамнезе.

Школьники приходят на дополнительный английский после уроков, желающие подтянуть язык взрослые, как правило, заняты до шести, поэтому рабочий день репетитора заканчивается достаточно поздно, и вместо вечернего чая на ужин у Виктории бывает какой-нибудь герундий.

Но не ЕГЭ единым жив человек, своих учеников Виктория готовит также к сдаче IELTS. Это наиболее востребованный тест по английскому языку для учёбы и иммиграции в Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию.

Первые дистанционные ласточки

А знаете, чего не хватает большинству репетиторов по английскому? 100-процентной гарантии того, что ученики получат желаемый результат, и умения мотивировать. Во время занятий в головы подопечных важно внедрять не только знания, но и уверенность в себе.

Для наилучшего внедрения у нашей героини три профильных образования – от колледжа до академии – и карьерная лестница от учителя английского языка с правом преподавания в детсадах до лингвиста и методиста. «Я углубилась в язык со всех сторон и решила для себя: если быть преподавателем, то только высококвалифицированным. Когда беру ребёнка, я родителям гарантирую, что тот же ЕГЭ их чадо сдаст, и сдаст отлично», - отметила Виктория.

В общем, если вы пришли на занятия и имеете хотя бы минимальную мотивацию, английский вы будете знать. Несколько лет назад к Виктории попала девушка, которая с трудом отвечала на вопрос «What is your name?». Буквально через год она замечательно сдала ЕГЭ, и в университете её определили в сильную группу по английскому.

Пандемия ни репетитору, ни ученикам никаких неудобств не доставила, зум и тем более скайп придуманы не вчера, и многолетний опыт дистанционных занятий у Виктории уже был. Первыми дистанционными ласточками примерно шесть лет назад стали псковские бизнесмены, которые обосновались за границей, но уроки с репетитором прерывать не захотели. Разумеется, взрослым сидеть перед монитором и слушать преподавателя немного проще, чем школьникам, которым мотивации хватает не всегда. С небес на землю их время от времени возвращают родители. «Но если человек хоть немного нацелен на знания, проблем не будет», - уверена Виктория.

В ближайшее время Виктория собирается найти небольшое помещение и проводить занятия по английскому не только заочно или на дому (к тому же сейчас из-за ремонта это несколько затруднительно). Свой кабинет даст не только ощущение работы на работе, но и возможность собирать на занятия мини-группы из пяти человек.

«Большая удача, что Фонд поддержки предпринимательства [АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (Микрокредитная компания) – Центр «Мой бизнес» - ред.] взял меня под крыло. Здесь мне не только помогают в поиске помещения для занятий, но и обеспечивают возможность для саморекламы плюс дают консультации относительно нюансов моего нового статуса. Всё это как нельзя кстати, к тому же мне не нужно сидеть с головной болью и где-то между занятиями подыскивать по объявлениям офис», - подчеркнула Виктория.

В планах Фонда - организация обучающих тренингов для самозанятых и семинары с разъяснениями для тех, кто ещё только раздумывает над тем, какой статус подойдёт под их деятельность наилучшим образом.