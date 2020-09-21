Заблудившегося енота спасли от агрессивной собаки псковичи
Енотовидную собаку, которая вышла к людям, спасли неравнодушные псковичи от агрессивного пса и выпустили на волю. Об этом сообщается в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».
«Енот забился под лавочку, чуть собака не сгрызла, поймали и отпустили на волю», - рассказали жители региона.
Подписчики группы заметили, что на фото не енот, а скорее енотовидная собака.
История вызвала умиление у пользователей соцсетей. «Такой пупсик махровый», - написала в комментариях Валерия Федорова.