Заблудившегося енота спасли от агрессивной собаки псковичи

16:36, 21 сентября 2020, ПАИ

Енотовидную собаку, которая вышла к людям, спасли неравнодушные псковичи от агрессивного пса и выпустили на волю. Об этом сообщается в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Енот забился под лавочку, чуть собака не сгрызла, поймали и отпустили на волю», - рассказали жители региона.

Подписчики группы заметили, что на фото не енот, а скорее енотовидная собака.

История вызвала умиление у пользователей соцсетей. «Такой пупсик махровый», - написала в комментариях Валерия Федорова.