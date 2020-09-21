Объем инвестиций в Псковской области снизился за год почти на 12%

16:55, 21 сентября 2020, ПАИ

Объем инвестиций в экономику и социальную сферу Псковской области снизился за год почти на 12%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

В первом полугодии 2020 года объем инвестиций в основной капитал, направленный на развитие экономики и социальной сферы Псковской области, составил 10 973 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 11,9% меньше, чем в соответствующем периоде 2019 года.

На приобретение машин, оборудования, транспортных средств было использовано 57,5% от общего объема инвестиций в основной капитал, на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений – 29%, строительство жилых зданий и помещений – 9%.

Значительный объем инвестиций в основной капитал был направлен на развитие видов экономической деятельности: «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» – 21,5% от общего объема инвестиций в основной капитал, «Транспортировка и хранение» – 15,6%, «Обрабатывающие производства» – 11,6%, «Строительство» – 11,5%, «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» – 9,6%.

Среди муниципальных образований области высокая инвестиционная активность наблюдалась в городских округах: Псков – 42,4% от общего объема инвестиций в основной капитал, Великие Луки – 11,7%; муниципальных районах: Псковском – 15,1%, Невельском – 6,2%, Дновском – 5,2%, Великолукском – 4,6%, Новосокольническом – 4,2%.

Собственные средства организаций (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составили 53,4% от общего объема инвестиций в основной капитал, привлеченные – 46,6%. Основную часть привлеченных средств составили бюджетные средства – 25,8% от общего объема инвестиций в основной капитал.