Партийные праймериз позволят выбрать лучших представителей партии - Александр Козловский

17:09, 21 сентября 2020, ПАИ

Партийные праймериз позволят выбрать лучших представителей партии на предстоящих выборах депутатов в Псковское областное Собрание, считает депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Такое мнение он высказал в эфире ПАИ-live 21 сентября.

Количество депутатов в Псковском областном Собрании изменилось с 44 до 26, поэтому единоросс ожидает больший интерес к этим выборам и настоящую конкуренцию среди кандидатов, желающих получить мандаты. Праймериз, которые будут проходить в преддверии выборов, по мнению Александра Козловского, позволят в конкурентной борьбе сделать ставки на лучших представителей партии или сторонников партии, тех, кого поддерживают люди, избиратели, проживающие в Псковской области.

«Здесь нас всё устраивает, из конкуренции выходят настоящие депутаты, которые отстаивают своих избирателей, интересы своего округа», - заявил единоросс.

При этом Александр Козловский отметил, что «Единая Россия», как и любая партия, будет бороться за большинство мандатов в законодательном собрании.

«Уверен, что у нас получится набрать большинство мандатов. Другое дело, сколько возьмут другие партии, но это будет зависеть от их работы. Мы надеемся на большинство, мы планируем набирать устойчивое большинство», - подчеркнул Козловский.