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Общество

Пожилого великолучанина ищут вторую неделю

Фото: «След».

10 сентября в Великих Луках ушел из дома 61-летний Александр Николаевич Ермоченко, мужчина до сих пор не выходит на связь. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След» в соцсети «ВКонтакте».

Великолучанин собирался ехать в Невель в соцзащиту. Там же он должен был зайти в гости к сыну, но так и не пришел.

Александр Ермоченко был одет в бежевую куртку, черные брюки и серый свитер. С собой у него был паспорт, пенсионная карта «Мир», электробритва и гель после бритья в пакете.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят обратиться в полицию или позвонить дочери пропавшего мужчины – 8 (911) 375-05-12 (Марина).

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