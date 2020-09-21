Пожилого великолучанина ищут вторую неделю

17:07, 21 сентября 2020, ПАИ

10 сентября в Великих Луках ушел из дома 61-летний Александр Николаевич Ермоченко, мужчина до сих пор не выходит на связь. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След» в соцсети «ВКонтакте».

Великолучанин собирался ехать в Невель в соцзащиту. Там же он должен был зайти в гости к сыну, но так и не пришел.

Александр Ермоченко был одет в бежевую куртку, черные брюки и серый свитер. С собой у него был паспорт, пенсионная карта «Мир», электробритва и гель после бритья в пакете.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят обратиться в полицию или позвонить дочери пропавшего мужчины – 8 (911) 375-05-12 (Марина).