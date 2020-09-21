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Общество

Замена двух слов в законе расширит круг получателей соцвыплат в Псковской области

Законопроект, увеличивающий количество получателей социальной выплаты в виде надбавки к страховой пенсии, внес в региональный парламент губернатор Михаил Ведерников. Расширить круг получателей социальной поддержки позволит пересмотр формулировки в тексте нескольких областных законов: наименование «ежемесячная денежная выплата» предложено заменить наименованием «ежемесячное государственное пособие». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В законодательстве области предусмотрена ежемесячная денежная выплата в размере 1000 рублей для работников государственных и муниципальных учреждений социальной сферы и организаций ветеринарной службы, имеющих стаж руководителя не менее 15 лет. Однако на практике воспользоваться этой мерой социальной поддержки удается далеко не всем – в случае, если у гражданина есть право на получение ежемесячной денежной выплаты по двум и более основаниям, предоставляться может только одна по выбору.

По состоянию на апрель 2020 года тысячу рублей в виде надбавки к пенсии получают только два человека в регионе. В случае поддержки депутатским корпусом законопроекта, меняющего «денежную выплату» на «государственное пособие», право на получение доплаты к страховой пенсии получат 139 человек. Дополнительная потребность средств областного бюджета на год составит 1 миллион 700 тысяч рублей.  

Проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области» решением председателя областного Собрания депутатов Александра Котова направлен на рассмотрение в комитет по труду и социальной политике и комитет по бюджету, финансам и налоговой политике.

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