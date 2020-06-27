Лекарство от короновариса «Арепливир» теперь можно приобрести в аптеках России

21:10, 21 сентября 2020, ПАИ

Продажи препарата от коронавируса «Арепливир», который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, начались в аптеках России 21 сентября, сообщил ТАСС со ссылкой на генерального директора компании-производителя «Промомед» Андрея Младенцева.

Упаковка препарата в розницу будет стоить от 12 320 рублей. В одной упаковке содержится 40 таблеток по 200 мг.

«Сегодня первый официальный день продаж. Но те аптечные сети, которые успели купить в пятницу, уже в субботу торговали», - рассказал Младенцев.

По его словам, препарат заказали практически все крупные аптечные сети и дистрибьюторы. «Мы с самого раннего утра уже обрабатываем все заказы и поставляем «Арепливир». Но пока рано подводить итоги», - отметил он и пояснил, что в стране 60 тысяч аптек и, чтобы потребитель мог свободно купить лекарство, достаточно наполнить 30 тысяч аптек. Но сейчас в наличии треть от необходимого числа.

Планируется, что на первом этапе продаж лекарство поступит примерно в 10 тысяч аптек России, однако в дальнейшем количество точек, торгующих препаратом, будет расширяться.