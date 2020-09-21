0
18:03
«Единая Россия» выберет кандидата в главы Великолукского района 30 сентября
16:30
Депутат Госдумы Александр Козловский стал гостем ПАИ-live
14:55
Отличники предвыборной подготовки – Александр Козловский станет гостем ПАИ-live
11:32
Михаил Ведерников: Несмотря на ситуацию с COVID-19, явка на выборах была высокой
16:47
Глава Палкинского района Евгений Седов получил предупреждение
22:46
Михаил Ведерников поблагодарил псковичей за обратную связь
13:44
Два года назад Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области
Еще новости
Политика

«Единая Россия» выберет кандидата в главы Великолукского района 30 сентября

Фото: Дарья Хваткова.

Праймериз «Единой России» по определению кандидата на выборы главы Великолукского района состоятся 30 сентября. Об этом в эфире ПАИ-live 21 сентября заявил депутат Государственной Думы, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«С сегодняшнего дня началась регистрация кандидатов для участия в праймериз, в ближайшие пять дней будет проходить регистрация, а потом состоится голосование», – сказал он.

Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, партия проведёт праймериз по четвёртой модели. В этом случае выборы не предполагают больших мероприятий: они пройдут по той модели, когда правом голосовать за кандидатов обладает список выборщиков из секретарей первичных отделений партии.

«Это не значит, что сторонники партии не могут участвовать. Поэтому я сегодня объявляю: пожалуйста, приходите, регистрируйтесь, участвуете в праймериз «Единой России», – сказал Александр Козловский.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

«Единая Россия» выберет кандидата в главы Великолукского района 30 сентября
21 сентября 2020
«Единая Россия» выберет кандидата в главы Великолукского района 30 сентября
Депутат Госдумы Александр Козловский стал гостем ПАИ-live
21 сентября 2020
Депутат Госдумы Александр Козловский стал гостем ПАИ-live
Отличники предвыборной подготовки – Александр Козловский станет гостем ПАИ-live
21 сентября 2020
Отличники предвыборной подготовки – Александр Козловский станет гостем ПАИ-live
Михаил Ведерников: Несмотря на ситуацию с COVID-19, явка на выборах была высокой
19 сентября 2020
Михаил Ведерников: Несмотря на ситуацию с COVID-19, явка на выборах была высокой
Глава Палкинского района Евгений Седов получил предупреждение
18 сентября 2020
Глава Палкинского района Евгений Седов получил предупреждение
Михаил Ведерников поблагодарил псковичей за обратную связь
17 сентября 2020
Михаил Ведерников поблагодарил псковичей за обратную связь
Два года назад Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области
17 сентября 2020
Два года назад Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области
#Опросник ПАИ: Псковичи назвали достижения Михаила Ведерникова за два года работы
17 сентября 2020
#Опросник ПАИ: Псковичи назвали достижения Михаила Ведерникова за два года работы

Идет загрузка...