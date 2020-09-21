«Единая Россия» выберет кандидата в главы Великолукского района 30 сентября

18:03, 21 сентября 2020, ПАИ

Праймериз «Единой России» по определению кандидата на выборы главы Великолукского района состоятся 30 сентября. Об этом в эфире ПАИ-live 21 сентября заявил депутат Государственной Думы, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«С сегодняшнего дня началась регистрация кандидатов для участия в праймериз, в ближайшие пять дней будет проходить регистрация, а потом состоится голосование», – сказал он.

Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, партия проведёт праймериз по четвёртой модели. В этом случае выборы не предполагают больших мероприятий: они пройдут по той модели, когда правом голосовать за кандидатов обладает список выборщиков из секретарей первичных отделений партии.

«Это не значит, что сторонники партии не могут участвовать. Поэтому я сегодня объявляю: пожалуйста, приходите, регистрируйтесь, участвуете в праймериз «Единой России», – сказал Александр Козловский.