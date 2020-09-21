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Общество

Регоператор по обращению с ТКО обеспечил волонтеров пакетами для мусора

 

Фото пресс-службы компании "Экопром".

Региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области обеспечил волонтёров, которые провели акцию «Всемирный день чистоты», фирменными спецпакетами для ТКО, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО – компании «Экопром».

Также был организован вывоз отходов, собранных в рамках мероприятия, силами ООО «Мехуборка Псков».

В мероприятии приняли участие 140 человек, среди которых были студенты и преподаватели ПсковГУ, студенты учебных заведений Пскова и неравнодушные к проблемам экологии жители города. Они очистили от мусора берег реки Великой вдоль улицы Ольгинская Набережная до городского пляжа и территорию Гремячей башни от Троицкого моста до Кузнецкого.

 

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