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Общество

Детская школа искусств набирает учеников на театральное отделение

Фото: ДШИ Пскова.

Детская школа искусств (ДШИ) города Пскова открывает набор на театральное отделение, сообщается на сайте учреждения.

Преподавать актерское искусство будет Анастасия Коренцова — студентка 4-го курса театральной академии (РГИСИ, Санкт-Петербург) при Псковском академическом театре драмы имени Пушкина, певица, педагог по вокалу, педагог по мастерству актера и сценической речи.

С 2018 по 2020 год она вела театральную студию для подростков, сейчас является педагогом по актёрскому мастерству и сценической речи в телешколе Пскова.

«Для Анастасии в первую очередь важна индивидуальность каждого ребёнка, его темперамент и характер. На занятиях проходит работа над умением держать себя перед публикой, работа над вниманием, над речью и развитием психологической свободы. Подход к каждому ребёнку, развитие его талантов – основа этих занятий», – сообщают организаторы.

Набор на дополнительную общеразвивающую программу «Театр» (срок обучения — четыре года) ДШИ города Пскова открыт для детей 7-9 и 10-12 лет.

Прослушивания состоятся 26 сентября в 14:00 (кабинет № 101) и 30 сентября в 18:00 (кабинет № 310). Поступающий должен будет сделать самопрезентацию (рассказ о себе), прочитать стихотворения на любую тему или басню (на выбор), исполнить песню или танец (по желанию). С собой нужно взять сменную обувь и маску.

Школа располагается по адресу: Псков, улица Олега Кошевого, 8. Уточнить информацию можно по телефонам: 75-27-27 и 8-953-233-23-58 (Елена).

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