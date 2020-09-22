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Общество

Трехмерному дизайну интерьеров бесплатно обучились молодые матери в Пскове

Молодые матери бесплатно обучились 3D-дизайну в ПсковГУ, сообщили Псковскому агенству информации в пресс-службе университета.

24 сентября завершается программа повышения квалификации «Трехмерный дизайн интерьеров». Обучающиеся прошли путь от изучения основ интерфейса программы трехмерного моделирования и создания простых окружностей и линий до полноценных трехмерных дизайн-проектов.

 

Фото пресс-службы ПсковГУ.

Занятия со слушателями проводил доцент кафедры медицинской информатики и кибернетики, кандидат технических наук Александр Самаркин. Учебный курс включал 72 часа учебной нагрузки: видеолекции в режиме живого общения с преподавателем, видеоуроки на YouTube, презентации и практические задания. ПсковГУ обучил на программе 17 человек.

В качестве выпускной работы слушатели могли выбрать проект интерьера квартиры, интерьера кухни, дачного участка и т. п. Итоговая работа представляет собой трехмерный проект, выполненный в программе SketchUp с применением текстур и трехмерных компонентов.

Программа проводилась в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», входящего с состав национального проекта «Демография».

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