Великие Луки лидируют по числу заразившихся коронавирусом

07:26, 22 сентября 2020, ПАИ

Больше всего новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Великих Луках. За прошедшие сутки в городе заразились сразу восемь человек, сообщил в своем Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Также в лидерах по числу заразившихся - Великолукский район, здесь зафиксировано четыре новых случая. Еще по два пациента с коронавирусом в Пскове, Новосокольническом и Бежаницком районах. По одному - в Псковском, Невельском, Опочецком, Пыталовском и Усвятском районах.