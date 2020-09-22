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Общество

Великие Луки лидируют по числу заразившихся коронавирусом

Больше всего новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Великих Луках. За прошедшие сутки в городе заразились сразу восемь человек, сообщил в своем Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Также в лидерах по числу заразившихся - Великолукский район, здесь зафиксировано четыре новых случая. Еще по два пациента с коронавирусом в Пскове, Новосокольническом и Бежаницком районах. По одному - в Псковском, Невельском, Опочецком, Пыталовском и Усвятском районах.

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