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Общество

Глава МЧС прибудет в Псковскую область с рабочим визитом

Евгений Зиничев. Фото rg.ru

В Псковскую область с рабочим визитом прибудет министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев, сообщает официальный Telegram-канал региона.

«Министерство последние два года очень тесно работает с регионом, поддерживает новой техникой и дополнительным финансированием. Это действительно тот случай, когда уместно говорить про особое внимание к региону. Отношения министра и губернатора (Михаила Ведерникова) дружеские, этим многое объясняется. И фактически грядущий визит - сверка часов по совместным проектам, а также повод вручить одному из руководителей высокую награду», - отмечают авторы канала.

Также сообщается, что Евгений Зиничев намерен посетить Псково-Печерский монастырь.

«По итогам визита не исключены и новые соглашения - состав делегации Министерства исключительно представительный: с министром едут сразу три заместителя», - уточняет Telegram-канал.

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