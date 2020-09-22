ВИДЕО: Псковские десантники приступили к полковым тактическим учениям

08:07, 22 сентября 2020, ПАИ

В Воздушно-десантных войсках началось полковое тактическое учение с подразделениями псковского соединения под руководством командира соединения гвардии полковника Сергея Чубарыкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Учение проводится в соответствии с планом подготовки Воздушно-десантных войск на 2020 год. Во время учения десантники отработают несколько учебно-боевых задач, среди них такие как переброска войск комбинированным способом, массовое десантирование личного состава и военной техники из самолетов военно-транспортной авиации, совершение маневров в новые районы с форсированием водной преграды, захватом выгодного рубежа и удержанием его с целью обеспечения высоких темпов наступления основных сил десанта.

На первом этапе в псковском парашютно-десантном полку началась отработка мероприятий по приведению подразделений в высшие степени боевой готовности с последующим выходом войск в исходные районы учения.