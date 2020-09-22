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Экономика

Квартиры в новостройках вырастут в цене на 15%

С начала 2020 года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%, пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

Средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке недвижимости в российских городах-миллионниках составляет 80,4 тыс. рублей — это на 3% выше, чем месяц назад. С начала года цены в регионах выросли на 5–8%.

«Мы ожидаем дальнейшего роста цен — до 12% по итогам года. В числе причин — высокий спрос из-за программы льготной ипотеки под 6,5% и выход на рынок инвесторов — граждан, которые решили снять накопления с депозитов и вложить в квадратные метры», — спрогнозировал эксперт.

При этом отмечается, что существенный рост цен на российском рынке жилья продолжается уже более двух лет в связи с переходом отрасли на новые правила проектного финансирования стройки и продажи квартир через эскроу-счета. Эти изменения стали первопричиной сокращения объемов жилья на рынке, а также снижения выданных разрешений на строительство и, как следствие, роста стоимости 1 кв. м. 

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