Ковидные койки в больницах загружены на 81%

08:34, 22 сентября 2020, ПАИ

Коечный фонд, выделенный под больных коронавирусом, заполнен более чем на 81%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минздрав.

«В настоящее время объем коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 равняется 126,2 тыс. коек, из которых загружено 81,3 %. В то же время отмечаем, что сейчас наблюдается прогнозируемый ранее экспертами Минздрава России подъем заболеваемости коронавирусом», — уточнили в ведомстве.

На случай неблагоприятного развития ситуации был сформирован мобилизационный потенциал, который позволит адекватно реагировать.

Суточный прирост больных COVID-19 вернулся к показателям двухмесячной давности: 18 июля было зафиксировано 6234 заболевших, а 21 сентября — 6196. За месяц ежедневное количество зарегистрированных случаев выросло уже на 31% (1 сентября оперштаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в РФ сообщал о 4729 больных за день в России).

Еще в начале прошлой недели глава Минздрава России Михаил Мурашко заявлял, что все регионы готовы к росту заболеваемости COVID-19. Как отмечал министр, в медучреждениях используется формат коек двойного назначения, которые могут очень быстро переориентироваться на прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией или тех, кто поступает с гриппом.