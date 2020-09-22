Эпидпорог по ОРВИ в Псковской области превышен на 12,6%

09:25, 22 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области заболеваемость ОРВИ выше недельного эпидемического порога на 12,6%, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

За неделю с 14 по 20 сентября в регионе заболели ОРВИ 4500 человек (71,47 на 10 тысяч населения).

В Пскове заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 2108 человек (100,33 на 10 тысяч населения), что выше недельного эпидпорога на 5%.

За неделю госпитализировано 12 человек с признаками ОРВИ.

На прошлой неделе рост заболеваемости ОРВИ в области составил 93,8%.