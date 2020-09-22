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Общество

Сбербанк проведет масштабную онлайн-конференцию СберКонф

Сбербанк 24 сентября 2020 года проведет масштабную онлайн-конференцию СберКонф, в ходе которой руководство банка и входящих в его экосистему компаний расскажет о самой масштабной за всю историю банка трансформации, о создании новых продуктов и сервисов для клиентов банка и бизнеса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании. 

Откроется мероприятие с презентации президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа. Посмотреть конференцию можно на специально созданном лендинге мероприятия. 

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