Жилой дом пытались поджечь в Псковском районе

09:38, 22 сентября 2020, ПАИ

Жилой дом пытались поджечь на улице Дениса Зинкевича в деревне Горнево Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошел 21 сентября в 20:28. В жилом доме размером 4 на 6 метров огонь повредил входную дверь и подоконник. Для ликвидации возгорания привлекались две единицы техники и семь человек. Причина пожара – поджог.

В тот же день в 15:22 в деревне Старое Невельского района сгорели дачный дом размером 7 на 10 метров и надворная постройка размером 5 на 9 метров. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и восемь человек. Причина возгорания – неисправность печного оборудования в доме.