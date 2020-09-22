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Общество

Жилой дом пытались поджечь в Псковском районе

Жилой дом пытались поджечь на улице Дениса Зинкевича в деревне Горнево Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошел 21 сентября в 20:28. В жилом доме размером 4 на 6 метров огонь повредил входную дверь и подоконник. Для ликвидации возгорания привлекались две единицы техники и семь человек. Причина пожара – поджог.

В тот же день в 15:22 в деревне Старое Невельского района сгорели дачный дом размером 7 на 10 метров и надворная постройка размером 5 на 9 метров. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и восемь человек. Причина возгорания – неисправность печного оборудования в доме.

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