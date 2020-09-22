0
10:21
35-летнего грибника ищут в Гдовском районе
09:25
Эпидпорог по ОРВИ в Псковской области превышен на 12,6%
08:36
Карта, деньги, телефон: оплати все свои счета сам
08:07
ВИДЕО: Псковские десантники приступили к полковым тактическим учениям
01:10
Глава МЧС прибудет в Псковскую область с рабочим визитом
00:37
Число больных коронавирусом в Псковской области увеличилось на 23 человека
23:46
Трехмерному дизайну интерьеров бесплатно обучились молодые матери в Пскове
Еще новости
Общество

Сломанные подростками качели на улице Народной в Пскове восстановят в ближайшее время

В Пскове в общем дворе улиц Народной, 15 и Кузбасской Дивизии, 10 подростки сломали качели, после чего жители домов обратились к главе города Елене Полонской. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, качели восстановят в ближайшее время.  

«Более недели отсутствуют качели, как долго их ждать? Очень хочется в последние теплые денечки деткам покататься», - пожаловались родители маленьких псковичей.

После инцидента очевидец происшедшего сразу же вызвал полицию. Сотрудники правоохранительных органов провели воспитательную беседу с несовершеннолетними нарушителями, их родители также были вызваны.

Глава города взяла вопрос на контроль. Управляющая компания демонтировала сломанную часть. В настоящий момент необходимый материал заказан поставщику.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

35-летнего грибника ищут в Гдовском районе
22 сентября 2020
35-летнего грибника ищут в Гдовском районе
Эпидпорог по ОРВИ в Псковской области превышен на 12,6%
22 сентября 2020
Эпидпорог по ОРВИ в Псковской области превышен на 12,6%
Карта, деньги, телефон: оплати все свои счета сам
22 сентября 2020
Карта, деньги, телефон: оплати все свои счета сам
ВИДЕО: Псковские десантники приступили к полковым тактическим учениям
22 сентября 2020
ВИДЕО: Псковские десантники приступили к полковым тактическим учениям
Глава МЧС прибудет в Псковскую область с рабочим визитом
22 сентября 2020
Глава МЧС прибудет в Псковскую область с рабочим визитом
Число больных коронавирусом в Псковской области увеличилось на 23 человека
22 сентября 2020
Число больных коронавирусом в Псковской области увеличилось на 23 человека
Трехмерному дизайну интерьеров бесплатно обучились молодые матери в Пскове
21 сентября 2020
Трехмерному дизайну интерьеров бесплатно обучились молодые матери в Пскове
Лекарство от коронавируса «Арепливир» теперь можно приобрести в аптеках России
21 сентября 2020
Лекарство от коронавируса «Арепливир» теперь можно приобрести в аптеках России

Идет загрузка...