Сломанные подростками качели на улице Народной в Пскове восстановят в ближайшее время

10:15, 22 сентября 2020, ПАИ

В Пскове в общем дворе улиц Народной, 15 и Кузбасской Дивизии, 10 подростки сломали качели, после чего жители домов обратились к главе города Елене Полонской. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, качели восстановят в ближайшее время.

«Более недели отсутствуют качели, как долго их ждать? Очень хочется в последние теплые денечки деткам покататься», - пожаловались родители маленьких псковичей.

После инцидента очевидец происшедшего сразу же вызвал полицию. Сотрудники правоохранительных органов провели воспитательную беседу с несовершеннолетними нарушителями, их родители также были вызваны.

Глава города взяла вопрос на контроль. Управляющая компания демонтировала сломанную часть. В настоящий момент необходимый материал заказан поставщику.