Стартовала сессия Псковской городской Думы

10:19, 22 сентября 2020, ПАИ

41-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва стартовала 22 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

На заседании присутствует 22 депутата. В проект основной повестки включен 41 вопрос, касающийся жизнедеятельности города. В их числе – согласование кандидатуры Сергея Макарова для назначения на должность директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр образования «Наставник», об исполнении бюджета Пскова за I полугодие 2020 года.

Кроме того, депутаты рассмотрят вопросы о внесении изменений в решение Псковской городской Думы от 25 декабря 2019 года № 966 «О бюджете города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков», утвержденные решением Псковской городской Думы от 5 декабря 2013 года № 795.