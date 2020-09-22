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Политика

Стартовала сессия Псковской городской Думы

41-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва стартовала 22 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

На заседании присутствует 22 депутата. В проект основной повестки включен 41 вопрос, касающийся жизнедеятельности города. В их числе – согласование кандидатуры Сергея Макарова для назначения на должность директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр образования «Наставник», об исполнении бюджета Пскова за I полугодие 2020 года.

Кроме того, депутаты рассмотрят вопросы о внесении изменений в решение Псковской городской Думы от 25 декабря 2019 года № 966 «О бюджете города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков», утвержденные решением Псковской городской Думы от 5 декабря 2013 года № 795.

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