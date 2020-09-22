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Общество

Пограничники поймали трех африканцев у границы в Пыталовском районе

Фото: пресс-служба ведомства.

В Пыталовском районе пограничники пресекли две попытки незаконного пересечения государственной границы РФ и задержали трех жителей Африки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Местный житель заметил в приграничном районе подозрительного молодого человека африканской внешности, направлявшегося в сторону государственной границы Российской Федерации, и незамедлительно проинформировал об этом руководителя ближайшего подразделения пограничной службы. Благодаря его помощи пограничники оперативно задержали в районе населенного пункта Скобково 29-летнего жителя одной из стран Восточной Африки.

Днем ранее в районе населенного пункта Белкино псковские пограничники задержали двух североафриканцев, которые хотели незаконно пересечь государственную границу из России в Латвию.

Два иностранца приговорены к уголовной ответственности, а третий привлечен к административной ответственности в виде штрафа с выдворением с территории Российской Федерации.

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