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Общество

200 килограммов белорусской тушенки не доехали до Пскова

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении совместных мероприятий с сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Псковской области задержали автомобиль, перевозивший 200 килограммов мясных консервов, из Республики Беларусь в Псков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что на 200 килограммов тушеной свинины, произведенной согласно маркировочным этикеткам ПУП «Молодечненский пищевой комбинат», отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие качество, безопасность и происхождение продукции.

Управлением Россельхознадзора было запрещено перемещение 200 килограммов мясных консервов по таможенной территории Евразийского экономического союза, оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь.

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