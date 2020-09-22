200 килограммов белорусской тушенки не доехали до Пскова

10:58, 22 сентября 2020, ПАИ

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении совместных мероприятий с сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Псковской области задержали автомобиль, перевозивший 200 килограммов мясных консервов, из Республики Беларусь в Псков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что на 200 килограммов тушеной свинины, произведенной согласно маркировочным этикеткам ПУП «Молодечненский пищевой комбинат», отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие качество, безопасность и происхождение продукции.

Управлением Россельхознадзора было запрещено перемещение 200 килограммов мясных консервов по таможенной территории Евразийского экономического союза, оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь.