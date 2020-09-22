Более 35 миллионов рублей депутаты Псковской гордумы направят на бесплатное питание в школах

11:26, 22 сентября 2020, ПАИ

22 сентября в ходе очередной 41-й сессии депутаты заслушали информацию об исполнении бюджета города Пскова за I полугодие 2020 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Согласно отчету, в первом полугодии в бюджет города Пскова поступило 38,4 % от плановых назначений (2 млрд 272 млн руб.). Расходы профинансированы на 2 млрд 256 млн руб., что составило 37,2 % от плановых назначений.

Превышение доходов над расходами составило 16 млн руб. По сравнению с I полугодием прошлого года доходы увеличились на 11,3 %, или на 230 млн 769 тыс. руб., расходы увеличились на 9,2 %, или на 190 млн 601 тыс. руб.

Вопрос об исполнении бюджета города Пскова за I полугодие утвержден единогласно.

Помимо этого, парламентарии рассмотрели внесение изменений в бюджет города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

В целом доходы бюджета города на 2020 год увеличиваются на сумму 137 млн 596 тыс. руб. за счет безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов.

Так, порядка 35 млн 256 тыс. руб. выделено общеобразовательным учреждениям города на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов.

На ремонт улицы Рокоссовского - 32 млн 51 тыс. руб.; 65 млн 285 тыс. руб. выделено на ремонт улицы Инженерной (от улицы Алтаева до улицы Труда), площади Героев-десантников, улицы Ижорского Батальона (от улицы Леона Поземского до улицы Чудской), улицы Кузнецкой (от площади Победы до площади Героев-десантников).

Помимо этого, 1 млн 103 тыс. руб. пойдет на приобретение оборудования для детских игровых площадок по предложениям многодетных семей, имеющих 10 и более детей в возрасте до 18 лет. В Центр профилактики дорожно-транспортного травматизма направят 1 млн руб. на приобретение оборудования для детских площадок.

Объем финансирования на 2021 год увеличится на 40 млн руб. Средства предусмотрены на проведение капитального ремонта моста через реку Милевку в створе ул. Гремячей. Финансирование на 2022 год остается без изменений.

Ранее депутатами было предложено передвинуть нереализованные средства бюджета в размере 500 тыс. руб. на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции в учреждениях, подведомственных управлению образования администрации Пскова.

Вопрос о внесении изменений в бюджет города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утвержден единогласно вместе с предложенным перераспределением средств.