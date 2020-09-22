Псковские росгвардейцы нашли четырехлетнего потерявшегося мальчика
Сотрудники Росгвардии разыскали ребенка, потерявшегося во время прогулки в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в межмуниципальном отделе вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский».
Во время патрулирования росгвардейцы получили сообщение, что в районе улицы Народной пропал четырехлетний мальчик. Сотрудники Росгвардии выдвинулись в район предполагаемого местонахождения ребенка и уже через пять минут в одном из дворов заметили мальчика, приметы которого совпадали с указанными в сообщении.
Передав найденного малыша его бабушке, патрульный экипаж Росгвардии вернулся на свой маршрут.