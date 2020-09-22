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Общество

Псковские росгвардейцы нашли четырехлетнего потерявшегося мальчика

Сотрудники Росгвардии  разыскали ребенка, потерявшегося во время прогулки в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в межмуниципальном отделе вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский». 
 
Во время патрулирования росгвардейцы получили сообщение, что в районе улицы Народной пропал четырехлетний мальчик. Сотрудники Росгвардии выдвинулись в район предполагаемого местонахождения ребенка и уже через пять минут в одном из дворов заметили мальчика, приметы которого совпадали с указанными в сообщении.
 
Передав найденного малыша его бабушке, патрульный экипаж Росгвардии вернулся на свой маршрут.

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