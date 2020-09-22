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Общество

Женщина ударила ножом сожителя в усвятской деревне

18 сентября в деревне Цыгановы Нивы Усвятского района около 15:00 местная жительница угрожала убийством мужчине, с которым у нее произошел конфликт, вскоре она ударила его ножом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

29-летний потерпевший обратился в полицию. Стражи порядка задержали подозреваемую, она призналась в преступлении. Сейчас в ее отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

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