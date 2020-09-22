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Общество

Почти 110 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от гриппа

В Псковской области продолжается массовая вакцинация от гриппа. За три недели с момента поступления вакцины в медучреждения привито уже 108,9 тысячи человек, в том числе 14,6 тысячи детей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Вакцинация от гриппа в этом году максимально организована вне поликлиник. Это необходимо для предотвращения пересечения в медучреждениях потоков здоровых людей и граждан с признаками ОРВИ. В муниципальных центрах в местах наибольшего скопления людей развернуты специальные мобильные станции. В Пскове до конца сентября привиться от гриппа можно у крупных торговых комплексов на улицах Коммунальной и Труда.

Бригады медицинских работников осуществляют выезды для вакцинации граждан в наиболее удаленные населенные пункты области. По заявкам прививочная кампания проводится в организациях и на предприятиях Псковской области.

По предварительной записи вакцинация организована в стационарах, в том числе в фельдшерско-акушерских пунктах.

Согласно поручению президента РФ, количество привитых от гриппа в этом сезоне необходимо довести до показателя в 60% от общего числа населения из-за угрозы распространения COVID-19 и появления микст-инфекций.

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