Новые нормативы сточных вод утвердили в Пскове

12:10, 22 сентября 2020, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы единогласно утвердили новые нормативы состава сточных вод для организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы на территории Пскова. Такое решение парламентарии приняли на очередной сессии 22 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Данные нормативы были рассмотрены на заседании рабочей группы с участием Торгово-промышленной палаты, экспертами. Отмечу, что нормативы стали мягче, и суммы, которые уплачивали наши предприятия, должны уменьшиться», - сказала глава города Елена Полонская.

Также на заседании отмечалось, что утвержденные нормативы отличаются от прежних в лучшую сторону для абонентов. Однако показатели по фосфатам, по мнению одного из депутатов, стоит пересмотреть в сторону уменьшения после производимого ремонта очистных сооружений, тогда эффективность очистки сточных вод улучшится.

В июне 2020 года вступило в силу постановление правительства, утвердившее новый порядок расчета данных нормативов. В соответствии с ним муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал» должно было предоставить новые расчеты нормативов состава сточных вод абонента, а Псковская городская Дума своим решением принять их со сроком действия с 1 июля 2020 года.

В июле «Горводоканал» предоставил данные расчеты, Псковская городская Дума заключила договор с независимой экспертной организацией для проведения экспертизы представленных нормативов. В сентябре рабочая группа рассмотрела предложенные «Горводоканалом» расчеты, заслушала мнение независимого эксперта и вынесла решение внести необходимые корректировки в предложенный на рассмотрение документ. Эксперты подготовили откорректированные расчеты «Горводоканалу», которые и утвердили депутаты Псковской городской Думы. Они полностью соответствуют требованиям действующего законодательства. Депутаты поддержали единогласно, внеся одну поправку.