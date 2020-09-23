Центр поддержки кинематографии Театрально-концертной дирекции региона продолжает принимать заявки

10:41, 23 сентября 2020, ПАИ

Центр поддержки кинематографии, созданный на базе Театрально-концертной дирекции, продолжает прием заявок от кинокомпаний, которые снимали фильмы на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На основании конкурсного отбора по решению комиссии кинопроизводителям будет возвращаться часть затрат на производство фильмов путем предоставления субсидий из областного бюджета.

В мае 2019 года администрация региона подписала соглашение, согласно которому, на базе Театрально-концертной дирекции создан «Центр поддержки кинематографии». Он получил все полномочия по государственной поддержке киностудий, действующих на территории региона.

Псковская область входит в число российских регионов с системой рибейтов в кино. По этой системе часть затрат, потраченных киностудиями на съемки, возвращается из бюджета регионов, на территории которых они проводились.

Вся необходимая информация размещена на официальном сайте Театрально-концертной дирекции.