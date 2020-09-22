О вакцинации от гриппа в эфире ПАИ-live расскажет главный внештатный инфекционист Псковской области

14:40, 22 сентября 2020, ПАИ

Всё о вакцинации от гриппа расскажет главный внештатный инфекционист Псковской области Ираида Сивачева в прямом эфире ПАИ-live во вторник, 22 сентября, в 16:15.

От какого штамма гриппа прививают в этом сезоне? О чем должен спросить медик перед прививкой? Кому вакцинация противопоказана? Когда лучше всего сделать прививку, а когда делать ее уже поздно? Почему в этом году сделать прививку настолько важно? На эти и другие вопросы Ираида Сивачева ответит в прямом эфире проекта ПАИ-live в 16:15.

Трансляцию смотрите на сайте Псковского агентства информации, а также в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».