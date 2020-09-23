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Общество

#Опросник ПАИ: Надо ли выдавать водительские права с 16 лет?

 

Депутат Государственной Думы Василий Власов предложил снизить минимальный возраст для получения прав на управление легковым автомобилем с 16 лет.  Корреспонденты Псковского агентства информации решили узнать у псковичей, можно ли доверить руль автомобиля 16-летним подросткам, есть ли в этом смысл.

Среди молодёжи мнения разделились. Одни считают, что если человек адекватный, то он может и в 18, и в 16 лет нормально управлять машиной.  Дригие говорят, что  «в 16 лет не так много серой массы в голове». 

«Да имеет смысл, будет удобнее для школьников. Сейчас многие и в 17 сдают, зачем год ждать?», - считает одна из студенток. А вот одна из опрошенных девушек уверена в слишком большой непосильной ответственности на дорогах для подростков.

Еще мнение: «Давайте не будем забывать, что тогда будет намного больше ДТП. Подростки в 16 лет не готовы управлять транспортом». 

Взрослые псковичи категорически уверены, что снижение возраста для получения прав - не лучшая идея. «Человек должен достигнуть возраста, когда он может принимать решения и быть в них уверен. 16 лет - возраст слишком юный для того, чтобы управлять автомобилем», - ответила женщина корреспондентам.

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