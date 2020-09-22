Псковский гребец Максим Бабаджанов завоевал серебро на чемпионате России в Крыму

15:16, 22 сентября 2020, ПАИ

Спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области, гребец Максим Бабаджанов выступил на чемпионате России по прибрежной гребле, который проводился в Крыму рядом с городом Саки 19-21 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе центра.

Выступая в классе «Четверка парная с рулевым», Бабаджанов вместе с гребцами, представляющими другие регионы страны, стал серебряным призером. Таким образом, он повторил свой прошлогодний успех: в прошлом году он также стал вторым в прибрежной гребле в чемпионате России. Тренер гребцов Сергей Матвеев отметил, что у прибрежной гребли есть неплохие шансы на попадание в олимпийскую семью уже в 2024 году.

Между тем, лидеры псковской академической гребли Павел Сорин и Александр Матвеев отправились на сборы, предваряющие завершающие старты этого сезона. Сорин в Греции будет готовится к чемпионату Европы в Польше, а Матвеев - к молодежному первенству страны в Ростове-на-Дону.