Великолучане победили на танцевальном конкурсе в Швейцарии
Великолукская студия «Вектор» победила на танцевальном конкурсе в Швейцарии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Доме культуры Ленинского комсомола Великих Лук.
С 14 по 18 сентября в Лозанне (Швейцария) состоялся международный онлайн-конкурс хореографического искусства White line, в котором принял участие образцовый художественный коллектив танцевальная студия «Вектор» Дома культуры Ленинского комсомола.
Жюри на конкурсе было представлено странами: Швейцария, Италия, Египет, Индия, Израиль, Бельгия, Болгария, Эстония, Армения.
Студия «Вектор» стала лауреатом I степени в номинации «Бальные танцы» возрастной категории 15-18 лет. Достойный результат на конкурсе показали старшие пары: Игорь Жуков – Стефания Путятина, Ярослав Геруцкий – Екатерина Стражева.