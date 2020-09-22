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Общество

Великолучане победили на танцевальном конкурсе в Швейцарии

Фото Дарьи Хватковой.

Великолукская студия «Вектор» победила на танцевальном конкурсе в Швейцарии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Доме культуры Ленинского комсомола Великих Лук. 

С 14 по 18 сентября в Лозанне (Швейцария) состоялся международный онлайн-конкурс хореографического искусства White line, в котором принял участие образцовый художественный коллектив танцевальная студия «Вектор» Дома культуры Ленинского комсомола.

Жюри на конкурсе было представлено странами: Швейцария, Италия, Египет, Индия, Израиль, Бельгия, Болгария, Эстония, Армения.

Студия «Вектор» стала лауреатом I степени в номинации «Бальные танцы» возрастной категории 15-18 лет. Достойный результат на конкурсе показали старшие пары: Игорь Жуков – Стефания Путятина, Ярослав Геруцкий – Екатерина Стражева.

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