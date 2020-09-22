0
07:01
Кадровыми решениями пригрозил псковский губернатор за неисполнение нацпроектов
19:55
Михаил Ведерников поднялся на 11-ю строчку в рейтинге активности губернаторов в Instagram
18:03
«Единая Россия» выберет кандидата в главы Великолукского района 30 сентября
16:30
Депутат Госдумы Александр Козловский стал гостем ПАИ-live
14:55
Отличники предвыборной подготовки – Александр Козловский станет гостем ПАИ-live
11:32
Михаил Ведерников: Несмотря на ситуацию с COVID-19, явка на выборах была высокой
16:47
Глава Палкинского района Евгений Седов получил предупреждение
Еще новости
Политика

В Псковской области создан Центр управления регионом

В Псковской области появится Центр управления регионом. Постановление о создании нового проектного офиса подписал губернатор Михаил Ведерников, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Псковской области.

Центр управления регионом будет мониторить все обращения от жителей Псковской области, поступающие в адрес властей разного уровня, а также жалобы, публикуемые в соцсетях. Кроме того, проектный офис будет взаимодействовать с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и с АНО по развитию цифровых проектов «Диалог Регионы».

Также проектный офис будет координировать рассмотрение обращений органами власти и организациями.

Среди задач Центра управления регионом значатся формирование комплексной картины проблем населения, оценка работы органов власти и организаций, выработка рекомендаций, выявление конфликтов и ошибок при коммуникации власти с населением и другие.

Куратором Центра будет руководитель аппарата администрации Псковской области, ответственным исполнителем – начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Кадровыми решениями пригрозил псковский губернатор за неисполнение нацпроектов
22 сентября 2020
Кадровыми решениями пригрозил псковский губернатор за неисполнение нацпроектов
Михаил Ведерников поднялся на 11-ю строчку в рейтинге активности губернаторов в Instagram
21 сентября 2020
Михаил Ведерников поднялся на 11-ю строчку в рейтинге активности губернаторов в Instagram
«Единая Россия» выберет кандидата в главы Великолукского района 30 сентября
21 сентября 2020
«Единая Россия» выберет кандидата в главы Великолукского района 30 сентября
Депутат Госдумы Александр Козловский стал гостем ПАИ-live
21 сентября 2020
Депутат Госдумы Александр Козловский стал гостем ПАИ-live
Отличники предвыборной подготовки – Александр Козловский станет гостем ПАИ-live
21 сентября 2020
Отличники предвыборной подготовки – Александр Козловский станет гостем ПАИ-live
Михаил Ведерников: Несмотря на ситуацию с COVID-19, явка на выборах была высокой
19 сентября 2020
Михаил Ведерников: Несмотря на ситуацию с COVID-19, явка на выборах была высокой
Глава Палкинского района Евгений Седов получил предупреждение
18 сентября 2020
Глава Палкинского района Евгений Седов получил предупреждение
Михаил Ведерников поблагодарил псковичей за обратную связь
17 сентября 2020
Михаил Ведерников поблагодарил псковичей за обратную связь

Идет загрузка...