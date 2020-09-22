В Псковской области создан Центр управления регионом

15:20, 22 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области появится Центр управления регионом. Постановление о создании нового проектного офиса подписал губернатор Михаил Ведерников, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Псковской области.

Центр управления регионом будет мониторить все обращения от жителей Псковской области, поступающие в адрес властей разного уровня, а также жалобы, публикуемые в соцсетях. Кроме того, проектный офис будет взаимодействовать с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и с АНО по развитию цифровых проектов «Диалог Регионы».

Также проектный офис будет координировать рассмотрение обращений органами власти и организациями.

Среди задач Центра управления регионом значатся формирование комплексной картины проблем населения, оценка работы органов власти и организаций, выработка рекомендаций, выявление конфликтов и ошибок при коммуникации власти с населением и другие.

Куратором Центра будет руководитель аппарата администрации Псковской области, ответственным исполнителем – начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области.