Названа пятерка активных муниципалитетов Псковской области по подаче заявок на ликвидацию свалок

15:49, 22 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области продолжается борьба с несанкционированными свалками. Из муниципальных образований регулярно поступают заявки на ликвидацию незаконных мест накопления в рамках заключенных договоров с региональным оператором по обращению с ТКО — компанией «Экопром». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В частности, в конце августа — начале сентября несколько мест незаконного складирования мусора региональный оператор ликвидировал в городе Дно. Несанкционированные свалки были обнаружены возле ряда контейнерных площадок, объем каждой из них превышал 1 кубометр. Люди складировали вблизи контейнеров для твёрдых коммунальных отходов строительный мусор, древесные остатки, ветки, траву и другие отходы.

Для ликвидации незаконных мест накопления администрация муниципального образования заключила отдельный договор с региональным оператором. В итоге от мусора было очищено более 10 контейнерных площадок. Общий объем вывезенных отходов составил более 150 куб. м.

Другие муниципалитеты Псковской области также стараются находить средства на ликвидацию несанкционированных свалок. Самые активные в этой сфере за 2020 год — Порхов (убрано 201,58 куб. м отходов); Дедовичи (30 куб. м); п. Заплюсье Плюсского района (60 куб. м), Завеличенская волость Псковского района (72 куб. м).

На указанные цели из муниципального бюджета ежегодно тратятся сотни тысяч рублей, которые можно было бы направить на благоустройство. В связи с этим напоминаем о необходимости складировать отходы строго в предназначенных для этого местах, чтобы избежать возникновения несанкционированных свалок.

В «Экопроме» отметили, что псковичи обладают информацией о местонахождении несанкционированных свалок, можно прислать фотографии с геолокацией в адрес регионального оператора по обращению с ТКО. Все обращения принимаются по электронной почте: ro_pskov@mehuborka.ru.