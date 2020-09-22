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Общество

ФОТОФАКТ: В Великих Луках устанавливают памятный знак к 25-летию воздухоплавания

Эскиз памятного знака. Фото: Луки.ру

В Великих Луках полным ходом идут работы по установке памятного знака, посвященного 25-летию международной встрече воздухоплавателей. Основание под аэростат уже установлено, рабочие укладывают плитку.

Знак возводится на внебюджетные средства и изготовлен на Опытном заводе «Микрон». Его высота составит 4 метра.  Знак будет выполнен в форме монгольфьера, на котором разместится панорама города и сюжеты из истории великолукского воздухоплавания.

Пустырь у плотины скоро станет местом притяжения горожан и гостей города.

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