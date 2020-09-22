ФОТОФАКТ: В Великих Луках устанавливают памятный знак к 25-летию воздухоплавания
В Великих Луках полным ходом идут работы по установке памятного знака, посвященного 25-летию международной встрече воздухоплавателей. Основание под аэростат уже установлено, рабочие укладывают плитку.
Знак возводится на внебюджетные средства и изготовлен на Опытном заводе «Микрон». Его высота составит 4 метра. Знак будет выполнен в форме монгольфьера, на котором разместится панорама города и сюжеты из истории великолукского воздухоплавания.
Пустырь у плотины скоро станет местом притяжения горожан и гостей города.