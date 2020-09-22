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Общество

Более 221 тысячи человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

221 141 человек в России остается под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 43,3 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 237 тысяч исследований.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 1 115 810 человек, 917 949 – выздоровело, 19 649 – умерло. В Псковской области выявлено 5 219 случаев заражения коронавирусом, 3 889 человек выздоровело, 65 – умерло.

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