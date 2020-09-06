В Псковской области заочный этап конкурса «Причудский пирог» завершится 4 октября

16:14, 22 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области проходит конкурс «Причудский пирог». Заочный этап конкурса «Причудский пирог» начался 14 сентября, завершится 4 октября, сообщают организаторы «Чудского проекта» Псковскому агентству информации.

Мероприятие реализуется в рамках фестиваля экологии и культуры «Причудье». Его целью является вспомнить и рассказать о рецептах традиционной кухни народов, которые проживают в регионе Чудского озера, а также представить Псковскую область как изысканную, гурманскую.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо прислать рецепт пирога, который готовился раньше или до сих пор готовится в регионе Чудского озера. Обязательно нужно будет прикрепить к письму 2-3 фотографии приготовленного блюда или видеоролик, где запечатлена готовка.

В финал пройдут не более десяти участников. Их отберет жюри по итогам заочного этапа конкурса. Затем счастливчики прибудут со своим пирогом на финал, где жюри будет оценивать пирог внешне, а также пробовать его. Вкусовую оценку суммируют со зрительной и определяют победителя. Финал состоится 17 октября.

Все рецепты, которые пришлют на конкурс, пройдут экспертную оценку и войдут в брошюру «Кухня Причудья». Свое творение в ней можно будет увидеть в конце 2020 - начале 2021 года.

Участников финала наградят дипломами, памятными подарками и специальными наборами кулинара.

Победителей конкурса ждет специальный приз — интервью и съемка приготовления пирога и, самое интересное, трансляция на региональном новостном канале.

Условия участия и форму заявки можно скачать по этой ссылке https://bit.ly/2RCLq2V.