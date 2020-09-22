Годовая инфляция в Псковской области в августе составила 3,5%

16:27, 22 сентября 2020, ПАИ

Годовая инфляция в Псковской области в августе возросла до 3,5% после 3,1% в июле. Это ниже инфляции по Северо-Западному федеральному округу (3,7%) и по России в целом (3,6%). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

По словам экспертов, основное влияние на увеличение годовых темпов прироста цен оказали: перенос в цены ослабления рубля с начала 2020 года, реализация отложенного спроса на ряд товаров после снятия введенных из-за коронавируса ограничений и временное снижение предложения на некоторых товарных рынках.

Годовая продовольственная инфляция в Псковской области увеличилась до 3,7% после 2,8% в июле. В связи со снижением урожая в основных странах-импортерах увеличились годовые темпы прироста цен на апельсины. Из-за сокращения предложения отечественных яблок в регионе, обусловленного задержкой поставок в связи со сдвигом сроков сбора урожая, а также удорожания импортной продукции на фоне ослабления рубля рост цен на яблоки ускорился. Повышение издержек производителей из-за роста стоимости кормов и оборудования на фоне ослабления рубля привело к увеличению темпов прироста цен на колбасные изделия и продукты из мяса и птицы, а также к подорожанию свинины. Увеличение спроса на традиционные молочные продукты вызвало ускорение темпов роста потребительских цен на творог и сметану, а также рост цен на молоко. Поздний сбор урожая сахарной свеклы и сокращение посевных площадей в стране в 2020 году из-за перепроизводства сахара обусловили увеличение в августе цен на него в годовом выражении после снижения в предыдущем месяце. Снижение запасов подсолнечника вызвало повышение темпов прироста цен на подсолнечное масло в годовом выражении.

Годовая непродовольственная инфляция в регионе в августе составила 3,4% после 3,2% в июле. Ослабление рубля и реализация отложенного спроса на ряд товаров, после снятия введенных из-за коронавируса ограничений, повлияли на увеличение годового прироста цен на импортные легковые автомобили и одежду. На фоне повышения мировых цен на золото годовые темпы прироста цен на ювелирные изделия из него в августе повысились.

Годовая инфляция в сфере услуг в области не изменилась и составила 3,5%. Динамика цен на услуги в августе была разнонаправленной. Слабый спрос на бытовые услуги определил замедление годового роста цен на них. Эффект высокой базы, обусловленный повышением цен на услуги связи и медицинские услуги в августе прошлого года, привел к тому, что годовые темпы прироста цен на эти услуги в августе 2020 года замедлились по сравнению с июлем. С другой стороны, на замедление годовых темпов снижения цен на услуги зарубежного туризма оказал эффект низкой базы прошлого года, когда отмечалось снижение цен на заграничные поездки, в то время как ограничения на зарубежные направления в августе текущего года сохранялись, и цены на них не регистрировались с апреля текущего года.

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в августе 2020 года возросла до 3,7% после 3,4% в июле. На ускорение инфляции в округе повлияли накопленный с конца I квартала эффект ослабления рубля, а также реализация отложенного спроса на отдельные товары и услуги в связи со смягчением введенных ранее из-за коронавируса ограничений.

В августе 2020 года годовая инфляция в России в целом составила 3,6% (+0,2 п.п. к июлю). Проинфляционное влияние отложенного спроса после смягчения ограничительных мер усиливают факторы предложения, а также перенос в цены ослабления рубля с начала 2020 года. Различия в этапах снятия ограничений сказывались на сохранении высокой неоднородности в изменении цен на отдельные товары и услуги, а также в разрезе регионов. По прогнозу Банка России, в 2020 году цены вырастут на 3,7-4,2%.