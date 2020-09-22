Ультиматум тепла: за долги псковской котельной замерзает детсад в Новоржеве

16:50, 22 сентября 2020, ПАИ

По словам главы администрации Пскова Александра Братчикова, в пятницу, 18 сентября, планировалось включить отопление в школах, детсадах и соцучреждениях. 22 сентября псковичка пожаловалась в комментариях Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на то, что в детском садике Новоржева «Светлячок» все еще нет отопления.

«Обещали дать отопление в детские сады и... конечно не дали! Вчера на улице было теплее, чем в группе! За эти теплые деньки здание уже не успеет прогреться. Сколько можно издеваться над малышами?» - возмутилась псковичка.

Как сообщает «Комсомольская правда – Псков», котельная, обеспечивающая сад, школу и несколько жилых домов теплом, имеет долги за электроэнергию. В детском саду «Светлячок» отметили, что о проблеме с отоплением они знают и вопрос находится у администрации под контролем.

«Они стараются сделать все что могут в кратчайшие сроки», - пояснили работники детского сада.